Жители Владимирской области активно участвуют в общенациональном конкурсе «Культурная столица года» — их приглашают отдать голос за город Владимир в борьбе за почётное звание «Культурная столица 2028 года».По последним данным, наш областной центр демонстрирует впечатляющие результаты: всего за неделю голосования он набрал более 600 голосов и прочно закрепился в числе лидеров. Этот успех отражает глубокую привязанность жителей к родному городу и их готовность подчеркнуть его богатый культурный потенциал на общероссийском уровне.Народное голосование, стартовавшее 1 мая, продлится до 30 ноября. Каждый житель региона может внести свой вклад в поддержку Владимира — для этого достаточно зайти на портал Госуслуг и отдать свой голос за любимый город.Общенациональный конкурс «Культурная столица года», запущенный в 2023 году, уже успел стать значимым событием в культурной жизни страны. За прошедшие годы звание «Культурной столицы» получили: Нижний Новгород — 2024 год; Грозный — 2025 год; Омск — 2026 год; Челябинск — 2027 год.Эти города смогли ярко проявить себя, реализовав масштабные культурные проекты и мероприятия, которые привлекли внимание всей России. Теперь настала очередь Владимира побороться за это почётное звание — и старт голосования показывает, что у города есть все шансы на успех.Важность подобных инициатив подчеркнул депутат Государственной Думы Игорь Игошин:«Конкурс "Культурная столица года" — это не просто соревнование городов, а мощный стимул для развития культурной инфраструктуры, привлечения инвестиций в сферу искусства и туризма. Когда жители активно участвуют в голосовании, они не просто выбирают город — они заявляют о своей гордости за его историю и культуру, задают вектор для его дальнейшего развития. Уверен, что Владимир обладает огромным потенциалом и достоин побороться за звание культурной столицы 2028 года. Получит ли данный статус Владимир, зависит от нашей с вами активности. Присоединяйтесь, друзья!»