Конкурс граффити «Владимир в форме» стартует в городе.
Администрация Владимира вместе с заводом «Формабокс» объявляет масштабный конкурс уличного искусства и приглашает художников принять участие.
Идет поиск талантливых авторов от 14 лет, готовых показать, что Владимир — не только историческое наследие, но и современная, производственная энергия.
Участникам предлагается изобразить, как Золотые ворота символически открывают путь к новым производственным горизонтам.Развитие промышленности рассматривается как новая городская гордость.
Победители получат дипломы I, II и III степени, а также возможность нанести своё граффити на реальном объекте на площадке ООО «Формабокс».
Организаторы обеспечивают все необходимые материалы — краски и расходники предоставляются.
Как участвовать: подготовьте эскиз в карандаше, красках или в цифровом формате и с 12 мая по 11 июня отправьте работу вместе с анкетой на почту [email protected]
