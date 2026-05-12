По данным Роспотребнадзора, за неделю в медучреждения обратились 45 пострадавших, в том числе 14 детей. С начала сезона зафиксировано 180 обращений, 56 из них — дети. Случаев клещевого вирусного энцефалита не выявлено.Лабораторные исследования продолжаются: на прошлой неделе положительных находок не было, но на 19‑й неделе обнаружили три клеща с боррелиозом (ИКБ). При присасывании обращайтесь в поликлинику и доставляйте неповрежденного клеща в лабораторию в течение 72 часов. При положительном результате немедленно проконсультируйтесь с инфекционистом.Лабораторные исследования клещей на наличие возбудителей проводит лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области». Она находится по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, кабинет 11. Прием клещей в Владимире — пн.–чт. 9:00–11:45 и 13:00–15:00, в пятницу — 9:00–11:45.Прием клещей в других населенных пунктах области:- Суздаль: ул. Энгельса, д.12‑а, пн.–пт. 8:30–12:00.- Ковров (филиал): ул. Гагарина, д.2‑а, пн.–пт. 8:30–15:00.- Вязники (филиал): ул. Ленина, д.30, пн.–пт. 8:30–15:00.- Петушки: ул. Вокзальная, д.71, пн.–пт. 8:30–14:00.- Собинка: ул. Димитрова, д.18, пн.–пт. 8:30–14:00.Анализы пpоводятся на платной основе.