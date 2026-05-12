День Победы вновь напомнил о цене мира, силе единства и преемственности поколений.

Торжественные мероприятия в честь Дня Победы прошли по всей Владимирской области — от парадов до патриотических автопробегов.Ковров, город воинской славы, собрал тысячи жителей: там почтили память фронтовиков и тружеников тыла, напомнив о заводском вкладе в Победу — свыше 19 тысяч отправленных на фронт, более 8 тысяч не вернулись.В Камешкове прошли митинг и концерт, дети выпустили шары триколора. В Александрове юнармейцы прошли торжественным маршем.В Суздале соблюли минуту молчания и организовали автопробег. Митинги, церемонии и возложения цветов также состоялись в Карабанове, Петушинском округе, Вязниках, Киржаче и Кольчугине.