Летят в самолёте рядом волк и ворона. Ворона вызывает стюардессу, просит стакан воды, набирает воду в клюв и выплёвывает на стюардессу. Стюардесса вытирается и уходит. Проходит время и история повторяется.
Волк заинтирисованный:
- Ворона, что ты делаешь?
- Выё-юсь!
Волк решил тоже повыё-ся. Вызвал стюардессу, повторил историю, стюардесса не выдержала, вызвала двох огромных стюардов, они взяли и выбросили волка и ворону с самолёта! Те летят и ворона спрашивает:
- Волк, а ты летать умеешь?
- Нет!
- Так какого ты выё-ся?
