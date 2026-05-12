Работы выполняются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Саженцы уже высажены на площади 0,8 тыс. га, ещё 0,4 тыс. га дополнены лесными культурами.Работы проводятся в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».Посевы в лесных питомниках особенно активны в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Селивановском районах.На 2026 год запланировано восстановление лесов на площади 6,8 тыс. га — это больше, чем площадь утраченных или вырубленных насаждений.Ранее мы сообщали, что в Киржачском округе у мемориала в память о Юрии Гагарине и Владимире Серегине прошел субботник, на котором посадили 150 саженцев туи. В акции участвовали горожане и сотрудники администрации, теперь аллея украшена молодыми вечнозелеными деревьями.