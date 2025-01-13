В мэрии подвели итоги новогодних праздников. Каникулы прошли насыщено – во Владимире состоялись около 200 мероприятий. Саму новогоднюю ночь в центре и городских парках встретили 5 тысяч

В мэрии подвели итоги новогодних праздников. Каникулы прошли насыщено – во Владимире состоялись около 200 мероприятий. Саму новогоднюю ночь в центре и городских парках встретили 5 тысяч жителей. По традиции основной площадкой стала Соборная площадь. В сквере Липки жители и гости города наслаждались новогодней ярмаркой. Там люди покупали еду, напитки и сувениры на память или