Ольга Хохлова в Красной Горбатке встретилась с представителями регионального общественного движения пропаганды сельского образа жизни.

Ольга Хохлова в Красной Горбатке встретилась с представителями регионального общественного движения пропаганды сельского образа жизни.Продлёнка со смысломДвижение «Мой адрес» реализует образовательные и творческие проекты, которые очень востребованы у жителей малых населённых пунктов. За последние пять лет благодаря грантовой деятельности общественная организация под руководством Татьяны Гусаровой смогла привлечь на развитие Красной Горбатки более 31 млн рублей.Одно из ключевых направлений работы – проект «Продлёнка со смыслом». Дети из Красной Горбатки, а также ребята, которые приезжают на учёбу в райцентр из окрестных деревень, после школы имеют возможность заниматься по программам дополнительного образования, а также делать уроки в уютной атмосфере центра «Мой адрес». Проект охватывает порядка 70 детей. Для проведения тематических занятий приглашаются лекторы не только из Владимирской области, но и из других регионов. У ребят есть возможность получить навыки по самым современным образовательным программам: например, одна из последних лекций касалась вопросов брендинга. Как отметила председатель Законодательного Собрания Ольга Хохлова, успешную практику «Продлёнка со смыслом» нужно продвигать не только в масштабах нашей области, но и на всероссийском уровне.Новый дом для 500 семейЕщё один большой проект «Боровичи – Селиваново» направлен на сохранение истории взаимодействия двух населённых пунктов. Во время Великой Отечественной войны из Новгородской области в Селивановский район был эвакуирован механический завод, сюда же переехало около 500 семей боровичан, многие из которых так и остались здесь жить. Движение «Мой адрес» реализует идею самого протяжённого в России памятника. Одна из его частей будет стоять на станции в Боровичах, другая – в Селиванове.Помощь в создании памятника оказывает известный владимирский скульптор Илья Шанин. Планируется установить обе части монумента к9 Мая.Правильный подходСеливановский район сейчас смело можно называть территорией развития. Ольга Хохлова убедилась в этом, посетив несколько социальных объектов. В средней школе в Красной Горбатке создали все условия для разностороннего развития детей: просторные учебные кабинеты, компьютерные и мультимедийные классы, слесарные и столярные мастерские, а также кабинет домоводства. Даже планируют открыть инженерный класс. Здесь есть и школьный музей, в оформлении которого также принимают участие сами школьники.Успеваемость учеников высокая, многие выпускники при сдаче ЕГЭ получают более 90 баллов.Отремонтированный спортивный комплекс «Олимп» является мощной точкой притяжения для молодёжи. Здесь ребята сразу после уроков могут прийти на занятия по футболу, хоккею, фигурному катанию. Работает современный тренажёрный зал, проводятся фитнес-тренировки для девушек.– Сегодня сельская местность развивается. Мы видим школы, которые ничем не отличаются от городских, а иногда даже лучше оборудованы и укомплектованы, как, например, в Красной Горбатке. Здесь же дети занимаются спортом, у них замечательный стадион, школа борьбы. Я убеждена, что ребёнок должен учиться в современных условиях. И такой подход – самый правильный, – уверена Ольга Хохлова.