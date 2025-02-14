В результате операции пациент больше не испытывает боли.

Врачи Владимирской области помогли 65-летнему мужчине, страдавшему от постоянной боли в запястье и кисти левой руки на протяжении пяти лет. Столкнувшись с последствиями травмы, приведшей к артрозу и разрушению хрящевой ткани, пациент обратился за помощью.После диагностики медики провели реконструктивно-пластическую операцию, в ходе которой были зафиксированы несколько костей и удалена ладьевидная кость. В результате операции пациент больше не испытывает боли и сохранил амплитуду движений пальцев.В настоящее время мужчина находится в гипсе и ожидает срастания костей, которое займет полтора месяца, после чего начнется реабилитация. Напомним, ранее мы писали, что