Сотрудники спецслужб эвакуировали 560 человек из здания и провели его обследование.

В четверг, 13 декабря, двое первоклассников из школы №40 во Владимире сообщили о бомбе, заложенной в учебном заведении. По информации редакции «», на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые эвакуировали 560 человек из здания и провели его обследование.В результате бомба найдена не была.Уголовное дело не возбуждено, однако правоохранительные органы проводят проверку и рассматривают вопрос о постановке детей на учет. Напомним, ранее мы писали,