Сотрудники спецслужб эвакуировали 560 человек из здания и провели его обследование.
В четверг, 13 декабря, двое первоклассников из школы №40 во Владимире сообщили о бомбе, заложенной в учебном заведении. По информации редакции «», на место происшествия прибыли сотрудники спецслужб, которые эвакуировали 560 человек из здания и провели его обследование.
В результате бомба найдена не была.
Уголовное дело не возбуждено, однако правоохранительные органы проводят проверку и рассматривают вопрос о постановке детей на учет. Напомним, ранее мы писали,