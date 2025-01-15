В школе №23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Устинова в Коврове утеплили стены и отремонтировали фасад. С этим справился третий по счету подрядчик, да и то не без проблем. Как сообщили в

В школе №23 имени Героя Советского Союза Дмитрия Устинова в Коврове утеплили стены и отремонтировали фасад. С этим справился третий по счету подрядчик, да и то не без проблем. Как сообщили в прокуратуре, организация не успела выполнить работы в срок. За 37 миллионов рублей компания ООО «АЛЬФА СТРОЙ» должна была утеплить здание и капитально отремонтировать