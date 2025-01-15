49-летний пассажир из Кемеровской области, ехавший на поезде сообщением «Москва – Новокузнецк», закончил поездку в Муроме из-за своего неподобающего поведения. На борту мужчина пил, курил и

49-летний пассажир из Кемеровской области, ехавший на поезде сообщением «Москва – Новокузнецк», закончил поездку в Муроме из-за своего неподобающего поведения. На борту мужчина пил, курил и был агрессивен. Начальник поезда вызвал наряд полиции к ближайшей станции, которой оказался Муром. Как сообщили в пресс-службе Владимирского ЛО МВД России на транспорте, кемеровчанин был пьян. Во время поездки