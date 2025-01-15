Чисто «женское» ДТП. 35-летняя автоледи за рулем «Опель Астра» врезалась в дверь цветочного магазина. Авария произошла вчера, 14 января, в 18:55. Пострадавший магазин располагается на улице

Чисто «женское» ДТП. 35-летняя автоледи за рулем «Опель Астра» врезалась в дверь цветочного магазина. Авария произошла вчера, 14 января, в 18:55. Пострадавший магазин располагается на улице Большой Московской в доме №80 – это рядом с гостиницей «Владимир». Как объяснили в ГАИ, виновница ДТП не учла погодные условия, а также особенности управления транспортным средством в зимнее