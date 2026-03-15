Местные жители были против оптимизации медучреждений.

Уршельскую и Золотковскую районные больницы во Владимирской области присоединили к Центральной районной больнице №1 в Гусь-Хрустальном, сообщили в Минздраве региона.Юридические лица двух больниц были ликвидированы ещё в начале февраля 2026 года, хотя в посёлке Уршельский ранее жители собрали более 400 подписей против возможной оптимизации.Цель реорганизации медучреждений - повышение доступности медицинской помощи, особенно профильных специалистов. Плюс, оптимизация материальных и кадровых ресурсов.При этом в ведомстве уточнили, что на местах пациенты, как и раньше, могут получить всю необходимую первичную медико-санитарную помощь. Её оказывают врачи общей практики и фельдшеры.Ещё каких-то решений об оптимизации больниц во Владимирской области за последнее время не принималось.