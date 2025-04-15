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<a href="https://33live.ru/novosti/15-04-2025-podkast-na-shestom-o-stremlenii-v-kosmos-i-zhizni-na-mks.html" target="_blank">«Подкаст на Шестом»: О стремлении в Космос и жизни на МКС</a> - Больше года на МКС. Как живётся и работается за пределами Земли? Каково быть космонавтом и как им стать? Эксклюзивный выпуск проекта «Подкаст на Шестом» вместе с космонавтами, Героями