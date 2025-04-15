Владимирская область присоединилась к всероссийской акции «Храним огонь Победы».

Владимирская область присоединилась к всероссийской акции «Храним огонь Победы». На мемориале павшим героям Великой Отечественной Войны в Костерево зажгли Вечный огонь. Частица пламени для него доставлена из Владимира – мемориала на площади 30-летия Победы.«Акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Её совместно с компанией «Газпром» партия проводит «Единая Россия». Мы обязаны передать будущим поколениям священную память о подвиге народа, о героях Великой Отечественной. Да, на Владимирской земле не шли бои, но Великая Отечественная война — для каждого была общей бедой. Из Костерево ушли на фронт почти все мужчины, более 300 из них не вернулись с войны. Победа далась дорогой ценой», — рассказал Алексей Говырин в своем , региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память», депутат Госдумы от Владимирской области.На торжественной акции в Костерево присутствовали ветераны и труженики тыла, военнослужащие, участники специальной военной операции. Было много детей, молодежи.«Это поистине народная акция, она глубоко отзывается в сердцах и душах наших людей. Сейчас внуки и правнуки бывших фронтовиков с оружием в руках снова вынуждены защищать завоевания нашей Победы. Настоящие патриоты, они вписывают новую страницу в историю великой России и сохраняют преемственность поколений», — подчеркнула Ольга Хохлова, председатель Заксобрания Владимирской области.Всего в ходе акции по всей стране на сетевой газ будут переведены 120 мемориалов. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.«Во Владимирской области с учетом зажженного сегодня огня газифицировано 23 таких мемориала. Хочу подчеркнуть, что по решению Президента РФ Владимира Путина с 1 мая 2022 года поставка природного газа на мемориалы с огнями осуществляется на безвозмездной основе», — отметил Алексей Конышев, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Владимир».