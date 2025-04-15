Житель деревни Меленковского района сел пьяным за руль своего «УАЗа», чтобы купить еще алкоголя. Однако до магазина он доехать не успел. Мужчину очень заинтересовало, что делают полицейские

Житель деревни Меленковского района сел пьяным за руль своего «УАЗа», чтобы купить еще алкоголя. Однако до магазина он доехать не успел. Мужчину очень заинтересовало, что делают полицейские возле одного из частных домов. Как рассказали в УМВД области, пьяный водитель остановил машину и вышел, чтобы выяснить, что же произошло. Любопытство его и выдало. Правоохранители в подробностях