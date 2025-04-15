Жители Владимирской области стали чаще болеть ковидом. За минувшую неделю заболеваемость выросла на 50%. Врачи диагностировали коронавирус у 23 человек, рассказали в пресс-службе

Жители Владимирской области стали чаще болеть ковидом. За минувшую неделю заболеваемость выросла на 50%. Врачи диагностировали коронавирус у 23 человек, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора области. Большинство случаев приходится на Гусь-Хрустальный район – там ковид подтвердился у 11 человек. Шестеро заболели в Муромском районе, по два заразившихся в Гороховецком районе и во Владимире, еще по одному