Спортсмены из Владимирской области успешно выступили на чемпионате России по тяжелой атлетике, который проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 13 августа. Участниками соревнований стали более 200 сильнейших тяжелоатлетов страны.Илья Иудин, воспитанник областной спортивной школы, стал чемпионом России в весовой категории до 81 кг, подняв в сумме двоеборья 339 кг. Кроме того, он установил новый юношеский рекорд России в толчке, подняв 187 кг.Его коллега, Арсений Спицин, завоевал бронзовую медаль в категории 109+, показав результат 391 кг по сумме двоеборья.