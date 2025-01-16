В компании были деньги, но их потратили на другие нужды.

Во Владимире на гендиректора фирмы возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты бухгалтеру с февраля 2023 года по ноябрь 2024 года. Женщина недополучила 350 тыс. рублей. В компании были деньги, но их потратили на другие нужды.Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за полную невыплату заработной платы. В настоящее время задолженность перед работницей погашена в полном объеме.Напомним, ранее мы писали, что