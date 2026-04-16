Стать волонтером может любой желающий старше 14 лет, заявки принимают на платформе «Добро.PФ».

Во Владимирской области продолжается набор волонтеров для Всероссийского голосования за объекты благоустройства 2027 года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».Добровольцы будут работать на информационных точках, в общественных пространствах и на массовых мероприятиях, объясняя цели голосования и помогая проголосовать через портал Госуслуг.Голосование стартует на следующей неделе. Жители выберут площади, улицы, скверы, парки и прибрежные зоны для первоочередного благоустройства.В числе прошлогодних приоритетов — пешеходная зона у филармонии во Владимире, сквер «Поляна сказок» в Муроме и детская площадка в Радужном.