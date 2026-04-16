Еженедельный контроль за капитальным ремонтом образовательных учреждений продолжается.

Накануне комиссию по проверке составили специалисты профильных управлений и представители Общественной палаты, посетившие стройплощадки.Работы выполняются в школах № 8, 25, 31 и 43, а также в детском саду № 34. По школе № 33 завершают процедуру заключения контракта с подрядчиком.На каждом объекте дежурит представитель стройконтроля для оперативного выявления и устранения дефектов.Подрядчики заявляют, что работы идут по графику и без существенных затруднений.Учебный процесс не прерывается: школа № 25 работает в своем здании, учащихся из школ 8, 31, 33 и 43 временно перевели в другие школы и центры.Ученикам, которым нужен подвоз в другие образовательные учреждения, выдают транспортные карты. Муниципальный бюджет оплачивает поездки пропорционально их числу.