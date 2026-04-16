Дело направлено в Ковровский городской суд.

Заместителем Ковровского городского прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью).По версии следствия, 7 августа 2025 года водитель на автомобиле «Skoda Octavia» выезжал со второстепенной дороги на ул. Грибоедова и не убедился в безопасности маневра. При выполнении поворота он не уступил дорогу мотоциклу «KTM 790 ADVENTURE», создал помеху и столкнулся с ним.Водитель мотоцикла получил тупую травму грудной клетки, ушиб правого легкого и переломы ребер со смещением. Виновник не пострадал.Обвиняемый признал вину. Ему грозит лишение свободы до двух лет и лишение права управления транспортными средствами до трех лет.