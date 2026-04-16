Губернатор Александр Авдеев утвердил результаты областного конкурса патриотических инициатив.В 2026 году поступило 53 заявки. Комиссия отобрала 10 проектов и выделила на их реализацию 2 млн рублей из бюджета.Поддержанные инициативы охватывают поисковые отряды, военно-патриотические клубы, образовательные и туристские программы.Среди победителей — Кольчугинское отделение движения «Волонтеры Победы», центр военно-патриотического воспитания (Владимир), клуб «Орленок» и поисковый отряд «Амулет».Реализация проектов расширит систему патриотического воспитания, вовлечет молодежь и сохранит историческую память в современных форматах.Министр молодежной политики Елена Янина отметила, что бюджетная поддержка поможет масштабировать территориальные инициативы.