Соревнования и тренировки помогают восстанавливать здоровье, заводить контакты и находить новые цели.

Вовлечение ветеранов СВО в занятия спортом стало ключевым направлением фонда «Защитники Отечества» и важной частью реабилитации.С 2023 года фонд совместно с Паралимпийским комитетом проводит турниры «Кубок Защитников Отечества» — площадки поддержки и общения. В них приняли участие более 2000 ветеранов.Благодаря работе с Минспортом и федерациями свыше 6000 ветеранов по стране занимаются спортом, более 750 вошли в сборные, владимирский филиал в 2025 году провел свыше 750 мероприятий и привлек свыше 110 ветеранов.Фонд обучает работе с протезами в рамках программы «Кибатлетика», предоставляет спортивные протезы и коляски. В регионе популярны армреслинг, пауэрлифтинг и плавание.