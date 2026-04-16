Жители Владимирской области стали экономить на отдыхе: сокращать его продолжительность, выбирать более доступные по цене отели, путешествовать самостоятельно, преимущественно на своих

Жители Владимирской области стали экономить на отдыхе: сокращать его продолжительность, выбирать более доступные по цене отели, путешествовать самостоятельно, преимущественно на своих автомобилях. Об этом сообщают аналитики владимирского отделения Банка России. Эксперты прогнозируют дальнейший рост внутреннего турпотока в 2026 году. Этому способствуют улучшение обеспеченности средствами размещения, развитие транспортной инфраструктуры, открытие новых маршрутов и популярность альтернативных форматов