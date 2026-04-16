Поиски помогают сохранить историческую память для потомков.

17 апреля во Владимире состоится торжественная отправка поисковых отрядов региона на первую в 2026 году Вахту Памяти.Поисковая работа направлена на установление судеб солдат, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, и на сохранение их имен для будущих поколений.Деятельность отрядов ведется при поддержке правительства и министерства молодежной политики Владимирской области.На площади Победы участники соберутся для напутствий, возложения цветов и передачи символов памяти перед выездом в полевые экспедиции.