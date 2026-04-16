Приговор не вступил в законную силу.

Владимирский областной суд признал местного жителя виновным в незаконном производстве наркотиков в особо крупном размере и других преступлениях.Ему инкриминированы ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3 и покушение на сбыт по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 в составе организованной группы.По версии следствия, в марте прошлого года обвиняемый арендовал дом в поселке Головино и на средства сообщников обустроил там лабораторию. Он забрал из тайников прекурсоры и начал производство синтетического наркотика с использованием специализированного оборудования.Операция силовиков 8 октября 2025 года завершилась изъятием свыше 25 кг наркотиков разной степени готовности и более 8,5 кг прекурсоров.Суд назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.