- Я из газеты "Вашингтон Пост". Что Вы скажете про массовые захоронения и несоблюдение прав человека в Чечне?
Путин:
- Следующий вопрос.
Встает другой журналист:
- Я из газеты "Дейли Миррор". Правда ли, что в Чечне есть концлагеря и что там ежедневно гибнут мирные люди?
Путин:
- Следующий вопрос, пожалуйста.
Встает третий журналист:
- Я из газеты "Зюддойче Цайтунг". Проясните, пожалуйста, что происходит сейчас в Керченском проливе, что такое Тузла, коса или остров, и зачем русские строят там дамбу?
Путин задумывается, потом смотрит в сторону первого журналиста:
- Что Вы там спрашивали про Чечню?
