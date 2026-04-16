Туристы сокращают расходы и чаще едут на машине.

Туристы стали внимательнее относиться к стоимости поездок, выбирая недорогие отели, сокращая сроки отдыха и отказываясь от допуслуг. Часто они предпочитают самостоятельные автопоездки — так дешевле и удобнее планировать маршрут.Такой тренд зафиксировали аналитики Банка России. Регион готовится к 60‑летию маршрута «Золотое кольцо»: благоустраивают территории и разрабатывают новые тропы.Ведутся переговоры по маршруту «Владимир — Гусь‑Хрустальный — Владимир». Города региона включены в ж/д маршруты «Москва — Ярославль — Иваново/Кострома — Владимир/Суздаль — Москва». С лета 2025 года курсирует поезд «Вдоль Оки», а ремонт трассы Владимир — Суздаль упростил автопутешествия.Возрождены фестивали «Велолето» и «Русский характер» вернулись концерты Дениса Мацуева, стартовал Всероссийский полумарафон. В 2026 году в регионе откроют новые рестораны, глэмпинги и отели. Культурно‑познавательный туризм лидирует. Растет роль локальной кухни и ярмарок.