Следствие направило дело с утвержденным обвинительным заключением в суд.

Кольчугинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Владимирской области завершил расследование по части 3 статьи 127 УК РФ.По версии следствия, 13 сентября 2025 года в квартире по улице Гагарина в селе Андреевское Юрьев‑Польского района между супругами возник бытовой конфликт после распития спиртного.Женщина 1999 года рождения, как утверждают следователи, повалила 34‑летнего мужа, связала его и закрыла рот куском ткани.Мужчину оставили в этом состоянии на длительное время. Перекрытие дыхательных путей тканью привело к его смерти.Подозреваемая дала признательные показания. Следствие считает доказательства достаточными.