Регистрация на полумарафон открылась 16 апреля.
Юбилейный X Владимирский полумарафон «Золотые Ворота» состоится 16 августа.
Маршрут пройдет по историческому центру города, в том числе у памятников архитектуры.
Участникам предложены дистанции: 300 м (детская), 600 м, 1000 м (новая), 3 км, 5 км (новая), 10 км и 21,1 км (полумарафон).
Трасса имеет городской профиль с перепадами рельефа. Участникам рекомендуется выбирать дистанцию с учетом подготовки и состояния здоровья.
По результатам забегов участникам будут выданы памятные медали.