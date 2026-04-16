Регистрация на полумарафон открылась 16 апреля.

Юбилейный X Владимирский полумарафон «Золотые Ворота» состоится 16 августа.Маршрут пройдет по историческому центру города, в том числе у памятников архитектуры.Участникам предложены дистанции: 300 м (детская), 600 м, 1000 м (новая), 3 км, 5 км (новая), 10 км и 21,1 км (полумарафон).Трасса имеет городской профиль с перепадами рельефа. Участникам рекомендуется выбирать дистанцию с учетом подготовки и состояния здоровья.По результатам забегов участникам будут выданы памятные медали.