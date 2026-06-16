В Юрьевце с 17 июня меняется движение автобуса №33С.

С 17 июня во Владимире вводится обновленная схема движения автобусного маршрута №33С, направленная на повышение качества транспортного обслуживания жителей микрорайона Юрьевец. Транспорт в этом районе теперь будет следовать по улицам Славной, Православной, Вольной, Всесвятской и Родионовка.Утренние рейсы в будние дни от остановочного пункта «Пиганово» запланированы с 6:00 до 10:15 с интервалом, указанным в актуальном графике. В дневное и вечернее время движение автобусов продолжится согласно перечню отправлений до 19:29.Обращаем внимание пассажиров, что рейсы в 19:44 и 20:00 будут выполняться по сокращенному маршруту — только до площади Победы. Вечерние выезды в 20:15, 21:00, 21:45 и 22:30 остаются без изменений, а финальный автобус в 23:14 также проследует до площади Победы. Подробную информацию о графике движения можно изучить на сайте городской администрации в разделе, посвященном работе общественного транспорта.