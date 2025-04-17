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<a href="https://33live.ru/novosti/17-04-2025-sopredsedatel-obshhestvennoj-palaty-vladimira-novogo-sozyva-vyskazalsya-po-povodu-ustanovki-pamyatnika-bogolyubskomu.html" target="_blank">Сопредседатель Общественной палаты Владимира нового созыва высказался по поводу установки памятника Боголюбскому</a> - В Общественной палате Владимира высказались о месте установки памятника Боголюбскому. 17 апреля в областном центре состоялась первое заседание нового, четвертого по счету, созыва. На нем