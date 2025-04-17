Во Владимире утвержден состав Общественной палаты города IV созыва. В Патриарших садах прошло первое заседание главного общественного органа регионального центра. Если ранее в Общественную

Во Владимире утвержден состав Общественной палаты города IV созыва. В Патриарших садах прошло первое заседание главного общественного органа регионального центра. Если ранее в Общественную палату входило 20 человек, то теперь – 24. Соответствующее решение было принято в начале этого года на заседании Совета народных депутатов Владимира – сообщил первый зам. главы города Денис Егоров. Он