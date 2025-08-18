В Суздале совсем скоро откроется новая поликлиника Суздальской районной больницы. Она будет рассчитана на 350 посещений в смену и будет обслуживать более 45 тысяч жителей города и района. Об

В Суздале совсем скоро откроется новая поликлиника Суздальской районной больницы. Она будет рассчитана на 350 посещений в смену и будет обслуживать более 45 тысяч жителей города и района. Об этом сообщили в облправительстве. Уже в октября поликлиника планируют принять первых пациентов. Её строительство в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который сейчас называется «Продолжительная и активная жизнь». Прокомментируйте