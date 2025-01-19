Как уточнили в ГУ МЧС региона, мероприятия прошли без происшествий.

Во Владимирской области в крещенскую ночь состоялись традиционные купания. Для этих целей оборудовали 31 купель.Безопасность обеспечивали 56 сотрудников МЧС, 14 единиц техники и 3 плавсредства. Всего от РСЧС было задействовано 509 человек и 141 единица техники.На местах установили палатки для обогрева и полевые кухни. Как уточнили в ГУ МЧС региона, мероприятия прошли без происшествий. Купели посетили 8021 человек, окунулись – 4333.