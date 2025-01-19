Судебные заседания постоянно откладываются.

Во Владимирской области уже больше года идет судебный процесс по делу криминального авторитета по прозвищу «Палач». Антон Пятисотский — так на самом деле зовут обвиняемого — должен получить срок за занятие высшего положения в преступной иерархии и незаконный оборот взрывчатых веществ. Однако судебные заседания постоянно откладываются. Подробности — в материалеКонтролировал почти весь регионПроблемы с силовиками у Антона Пятисотского начались только в 2022 году. По версии следствия, до этого он 10 лет находился в высшем статусе преступной иерархии — «положенца». Другими словами, «Палач» в 2013-2014 годы стал кандидатом в «воры в законе».Так, положение Пятисотского позволяло ему назначать других бандитов на нижестоящие уровни преступной иерархии, разрешать конфликты бригад.«Приобретенный статус обеспечил ему непререкаемый авторитет в криминальном мире, предоставил в уголовно-преступной среде широкие организационно-распорядительные возможности в пределах подконтрольной территории. Злоумышленник управлял преступной средой: подбирал кадры из числа уголовных авторитетов для назначения на нижестоящие уровни преступной иерархии, организовывал сбор, хранение, оборот и распределение общей материальной базы, разрешал споры и конфликты, возникающие между участниками группировок и прочее», — уточнили в прокуратуре Владимирской области.На свободе преступник по кличке Палач контролировал Собинский, Петушинский, Юрьев-Польский и Вязниковский районы во Владимирской области, а также Орехово-Зуевский район в Московской области. С этих районов подчиненные авторитета собирали деньги в бандитский «общак».Задержали только в 2022 годуЧерная полоса в криминальной жизни Антона Пятисотского началась летом 2021 года. Финансовая организация «Тойота Банк» подала на него в суд за просроченные кредитные платежи. В качестве залога значился автомобиль Lexus GX460 2017 года.Еще через год за Пятисотским пришли силовики. Правоохранительные органы выяснили, что бандит занимается рэкетом вместе со своей бригадой, за ним начали следить. Пятисотский угрожал жителю Киржача расправой и требовал передать имущество. Тогда УМВД оценило ущерб в 1 миллион рублей.Задержать его и подельников получилось по местам прописок. Во время обыска у Пятисотского дома нашли пистолет «ТТ» образца 1930-1933 годов и патроны. Заодно были изъяты мобильные телефоны, банковские карты, планшеты, автомобиль и другие предметы, имеющие доказательства по уголовным делам.На сколько посадят?Пока неизвестно, какой срок грозит Антону Пятисотскому. Заседания по его делу постоянно откладывают с 6 февраля 2024 года.Последней датой значилось 16 января 2025 года. Однако заседание снова перенесли. Согласно информации Владимирского областного суда, причиной является болезнь защитника Пятисотского, а также другие основания, которые не раскрывают журналистам.Отметим, что статьи, по которым обвиняют Палача, предусматривают лишение свободы в совокупности от 20 лет. Напомним, что это ст.222.1 УК РФ «ответственность за незаконные приобретение, передачу, хранение, перевозку, пересылку или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия», а также ст.210.1 «занятие высшего положения в преступной иерархии».