На подрядчика, который занимался ремонтом драмтеатра во Владимире, возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев

На подрядчика, который занимался ремонтом драмтеатра во Владимире, возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев на заседании коллегии областной прокуратуры. Речь о крымской компании «Век». По словам главы региона, организацию подозревают в поставке дешевого оборудования, не соответствующего требованиям контракта. Александр Авдеев, губернатор области Уголовное дело