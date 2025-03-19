Обычная труба сточных вод или новый источник загрязнения Клязьмы? Владимирские рыбаки снова забили тревогу. В соцсетях появилось видео, как утверждает автор, сливания нечистот в Клязьму.

Обычная труба сточных вод или новый источник загрязнения Клязьмы? Владимирские рыбаки снова забили тревогу. В соцсетях появилось видео, как утверждает автор, сливания нечистот в Клязьму. Трубу владимирский рыбак обнаружил в селе Арбузово Собинского района. Мужчина уверен, что одну из главных водных артерий Владимирской области травит Арбузовский психоневрологический интернат. Фрагмент видео Все сливают в речку Ильинку,