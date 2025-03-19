Сафа Харисович родился и вырос в Камешково.

16 марта в Камешковском районе Владимирской области прошла прощальная церемония памяти Эксанова Сафы Харисовича. Мужчина погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции.Сафа Харисович родился и вырос в Камешково, где учился в школе № 3 и окончил ПТУ № 45 по специальности слесарь-ремонтник. Он работал на ткацко-прядильной фабрике им. Я.М. Свердлова и служил в войсках ВДВ. В мае 2023 года заключил контракт на военную службу с Министерством обороны РФ.Напомним, ранее мы писали, что