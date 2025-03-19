Гаражный бокс, находящийся по адресу Владимирская улица, 59, в Коврове загорелся сегодня утром, 19 марта. В 11:00 пожарным сообщили об этом, рассказали в пресс-службе МЧС области. Возгорание

Гаражный бокс, находящийся по адресу Владимирская улица, 59, в Коврове загорелся сегодня утром, 19 марта. В 11:00 пожарным сообщили об этом, рассказали в пресс-службе МЧС области. Возгорание оказалось крупным – 150 квадратов огня потушили прибывшие спасатели. Во время ликвидации пламени огнеборцы также вытащили из горящих гаражей два баллона с пропаном. Взрывов удалось избежать. Причина происшествия