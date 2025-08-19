Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Суздаль.

Губернатор Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Суздаль, чтобы лично оценить ход реализации масштабных инфраструктурных проектов. Все работы приурочены к празднованию 1000-летия города и ведутся при поддержке правительства Владимирской области и федерального центра.Местные жители с нетерпением ждут открытия новой поликлиники Суздальской районной больницы, строительство которой близится к завершению. Проект, реализуемый в рамках нацпроекта «Здравоохранение» (теперь «Продолжительная и активная жизнь»), обошелся в 512,5 млн рублей. Поликлиника сможет принимать 350 пациентов в смену, а первых посетителей планируют принять уже в октябре.Губернатор также проинспектировал благоустройство парка имени 950-летия Суздаля. Проект, победивший во Всероссийском конкурсе, финансируется за счёт федеральных и областных средств — на него выделено более 116,8 млн рублей. На территории парка появится новое освещение, тротуары, детские площадки.Еще одной точкой роста станет новый концерт-холл, который предлагается создать на месте неиспользуемой части городского автовокзала. По словам губернатора, территория уже расчищена, и сейчас идёт поиск партнёра для создания всесезонной концертной площадки.Авдеев также проверил реконструкцию очистных сооружений в Кидекше, готовность которых составляет более 85%. Запуск объекта, рассчитанного на 5000 кубометров в сутки, запланирован на осень. Губернатор отметил, что такие дорогостоящие проекты необходимы для дальнейшего развития Суздаля.