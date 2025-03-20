Его мать в прошлом ноябре обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в регионе Людмиле Романовой.

После обмена пленными между Россией и Украиной, в результате которого были освобождены по 175 человек с каждой стороны, среди возвращенных бойцов оказался житель Юрьев-Польского района Владимирской области Павел.Его мать в прошлом ноябре обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в регионе Людмиле Романовой, после чего работа по освобождению началась в сотрудничестве с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и Министерством обороны.Омбудсмен встретила бойцов на границе Белоруссии и Украины, и они сразу смогли связаться с близкими. Татьяна Москалькова отметила, что после возвращения бойцы пройдут медицинское обследование, а также получат необходимое лечение и психологическую помощь.