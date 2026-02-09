Обычная словесная перепалка переросла в смертельную драку прямо на глазах у друзей.

В Муроме прокурор передал в суд дело против 23-летнего местного жителя, чей поход в кафе закончился гибелью человека. Обычная словесная перепалка переросла в смертельную драку прямо на глазах у друзей.Трагедия произошла еще в августе прошлого года. Молодой человек отдыхал в компании приятелей в одном из городских кафе. Внезапно между ним и 43-летним посетителем вспыхнула ссора. Мужчина постарше пренебрежительно назвал парня «малолеткой», подродности в прокуратуре.Стерпеть такую обиду на глазах у друзей молодой человек не смог. Чтобы «отстоять честь», он ударил оппонента кулаком в лицо. Удар оказался такой силы, что сломал кости черепа. Мужчина не удержался на ногах и рухнул на асфальт, сильно ударившись головой.Пострадавшего экстренно госпитализировали. Мужчина две недели провел в коме и скончался в больнице, так и не придя в сознание.Свою вину парень признавать отказывается. Он настаивает: убивать не хотел, всё вышло случайно. Однако следователи уверены в обратном и собрали достаточно улик, чтобы доказать умышленный вред здоровью. Теперь за «восстановление чести» кулаками муромлянину грозит до 15 лет лишения свободы.