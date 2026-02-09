В марте 2025 года Соцфонд отказал женщине в страховой пенсии отказать.

Фрунзенский районный суд Владимира встал на сторону местной жительницы в споре с пенсионными чиновниками. Женщина едва не осталась без заслуженных выплат из-за того, что Социальный фонд отказался засчитывать годы ее работы в Республике Казахстан.В марте 2025 года Соцфонд отказал женщине в страховой пенсии отказать. Причиной стал зарубежный трудовой стаж — ведомство не учло период работы женщины в соседней республике и неверно рассчитало ее пенсионные баллы.Жительница Владимира пошла в суд. Судья, изучив документы, напомнил представителям фонда о существовании важного международного договора — Соглашения стран ЕАЭС. Согласно этому документу, Россия и Казахстан обязаны признавать трудовой стаж друг друга, если человек работал там после 1 января 2021 года.В итоге суд . Теперь Социальный фонд обязан включить все спорные «казахстанские» периоды в общий стаж женщины и пересчитать пенсионные коэффициенты по всем правилам международного права. После назначить жительнице Владимира положенную ей по закону пенсию.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .