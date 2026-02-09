Сразу в двух районах Владимирской области кровли не выдержали веса сугробов.

Снежная зима начала испытывать на прочность здания в регионе. Сразу в двух районах Владимирской области кровли не выдержали веса сугробов. уже ищет тех, кто забыл вовремя взять в руки лопату.В поселке Красная Ушна Селивановского района ЧП произошло в местном Доме культуры. Там частично обрушилась крыша спортивного зала. К счастью, здание стояло отдельно, и масштабных жертв удалось избежать, но само помещение теперь непригодно для занятий.Похожий случай произошел в Киржаче. Там под тяжестью снежной «шапки» рухнул массивный козырек над входом в популярный сетевой магазин. Покупателям пришлось буквально уворачиваться от падающих конструкций.Прокуроры обоих районов выехали на места. Сейчас они выясняют, кто из чиновников и управленцев отвечал за уборку снега в этих зданиях.