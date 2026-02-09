Проектирование межпоселкового газопровода уже включили в областную программу на 2026 год.

Депутат Госдумы от Владимирской области провел встречу с жителями Ковровского района. На встрече в деревне Ручей обсудили конкретный список дел, которые затронут сразу несколько населенных пунктов.Самой важной новостью для селян стали сроки газификации. «Эту работу веду на постоянной основе вместе с муниципалитетом и Газпромом, — подчеркнул депутат. — Уже удалось добиться включения в областную программу на 2026 год проектирование межпоселкового газопровода протяженностью около 18,5 км». Благодаря этому проекту голубое топливо придет в дома жителей восьми деревень и сел: Санниково, Карики, Овсянниково, Красная Грива, Юдиха, Юрино, Дорониха и Пантелеево.Также в этом году на территории Ковровского района начнется строительство распределительных сетей в д. Сенино — 75 домов будут подключены к газу.Но газификацией встреча с депутатом-земляком (напомним, Говырин живет в Коврове) не ограничилась. Так, жители деревни Ручей пожаловались на гонщиков на улице Заречной. Знак ограничения скорости там не помогает. Депутат сообщил, что хоть улица и деревенская, но дорога находится в областном подчинении. Поэтому, сказал Алексей Говырин, он будет выходить на руководство Владупрадора, чтобы проработать вопрос или установки искусственных неровностей, или видеокамер — это должно повлиять на автомобилистов.После общей встречи Алексей Говырин провел прием по личным вопросам. Все обращения взял в работу. Одно из них — обеспечение льготными лекарствами — решили сразу же. Вместе с Татьяной Николаевной К. позвонили на «горячую линию» по обеспечению лекарствами льготников Владимирской области — по номеру 112.