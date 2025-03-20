Новая школа в Покрове, которая должна была открыться еще 1 сентября 2024 года, начнет работу не раньше января 2026 года. Об этом Народному фронту Владимирской области рассказал советник

Новая школа в Покрове, которая должна была открыться еще 1 сентября 2024 года, начнет работу не раньше января 2026 года. Об этом Народному фронту Владимирской области рассказал советник губернатора по строительству Виктор Пузанов. Напомним, строительством занимается организация «РЕМСТРОЙГАРАНТ». Школу на 1100 мест начали возводить в 2022 году. В начале прошлого года стало ясно, что рабочие