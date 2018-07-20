Мошенник в погонах. В Муроме предстал перед судом бывший сотрудник полиции. Как установило следствие, мужчина со своим подельником оформляли на чужих людей кредиты и забирали деньги себе. Все персональные данные, фотографии и копии паспортов полицейский добывал используя свое служебное положение, якобы, для выяснения анкетных данных.

Мошенник в погонах. В Муроме предстал перед судом бывший сотрудник полиции. Как установило следствие, мужчина со своим подельником оформляли на чужих людей кредиты и забирали деньги себе. Все персональные данные, фотографии и копии паспортов полицейский добывал используя своё служебное положение, якобы, для выяснения анкетных данных. А после заполненные заявки с данными ничего не подозревающих людей отправляли в банки. Таким образом, мошенники получили 4 кредита - это почти 200 тысяч рублей. Все деньги подельники делили поровну. В итоге полицейский получил 3 года колонии, а его подельник возместил весь ущерб банку. Уголовное дело завершилось примирением сторон.